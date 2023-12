Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Führungsspieler hebt aber den guten Teamgeist hervor und lobt die Fans des Fußball-Zweitligisten.

Als Ermin Bicakcic nach dem 2:1-Sieg gegen Kaiserslautern in die Stadionkatakomben schritt, lächelte er schon in Richtung der wartenden Journalisten. Den erfahrenen Abwehrspieler hatten die Verantwortlichen von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig seit seines Comebacks im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf oft in die Medienrunde nach Abpfiff geschickt. Das ist auch ein Beleg dafür, dass der 33-Jährige, der aus der Vereinslosigkeit kam, in sieben Partien beständig seine Leistungen abrief. „Noch einmal zum Stammtisch?“, fragte er wegen der nahezu festen Besetzung der Reporter. Dann ging‘s los.