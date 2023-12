Braunschweig. Die berechtigte Freude sollte nicht dazu führen, jetzt nur einen Prozentpunkt weniger zu machen, kommentiert Leonard Hartmann.

Was waren das für dunkle Tage im Spätherbst in Braunschweig? Das Team des Zweitligisten lag am Boden, Trainer und Sport-Geschäftsführer wirkten ratlos und wurden entsprechend freigestellt, die Fans waren bereits in Resignation verfallen, die Perspektive war mehr als trist. Nun, kurz vor Weihnachten, hat sich das Stimmungsbild bei der Eintracht gedreht – erstaunlich, was dem Klub in dieser Zeit gelungen ist. Man glaubt wieder an die Eintracht. Das ist im Blick in den Rückspiegel schon als größte Leistung zu werten.