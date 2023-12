Braunschweig. Den Trainingsauftakt hat Trainer Daniel Scherning etwas nach hinten verschoben – weil er mit den Spielern eine Abmachung hatte.

Nach dem 2:1-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag haben sich die Profis von Eintracht Braunschweig in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Ein paar Tage ausspannen, ein paar Tage, um Zeit mit der Familie zu verbringen, ein paar Tage in der Heimat. Lange aber dauert die Verschnaufpause nicht. Schon Anfang Januar startet der Fußball-Zweitligist mit der kurzen Vorbereitung auf eine kräftezehrende Rückrunde im Abstiegskampf. Allerdings haben sich die Blau-Gelben mit den zuletzt guten Ergebnissen ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen erspielt.