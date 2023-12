Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Stürmer hat sich mit zwei Scorerpunkten für mehr Spielzeit empfohlen. So verläuft die Kommunikation mit ihm.

In Eintracht Braunschweigs Startelf hat Rayan Philippe noch nie gestanden. Bei seinen wettbewerbsübergreifend acht Einsätzen wurde der junge Franzose jeweils eingewechselt. Nach seinem Tor und seiner Vorlage beim 3:1-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden dürfte er beim Fußball-Zweitligisten nun allerdings für einen Posten in der Anfangsformation infrage kommen. Das bestätigte auch Trainer Daniel Scherning in der Pressekonferenz vor dem Spiel: „Die Chancen stehen gut, wenn du so einen Impuls, so eine Duftmarke auf dem Platz gesetzt hast. Und das freut mich auch für ihn.“