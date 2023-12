Braunschweig. Zum Abschluss der Hinserie konnte Eintracht Braunschweig in 20 Jahren nur einmal zu Hause gewinnen. Was trotzdem Hoffnung macht.

Eintracht Braunschweig will den Anschluss schaffen. Zum Ende der Hinrunde soll die Konkurrenz im Abstiegskampf in Sichtweite sein. Für die Wintervorbereitung und die danach anstehende Rückserie wäre das noch mal ein echter Stimmungsaufheller. Aber dafür muss am finalen Spieltag in diesem Jahr im Eintracht-Stadion ein Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13.30 Uhr) her. Mit Blick auf die Historie sollte der Fußball-Zweitligist aber vielleicht darüber nachdenken, einen Antrag auf Verlegung des Duells an den Betzenberg zu stellen. Denn eine höfliche Umschreibung für die Heimbilanz der Blau-Gelben zum Hinrundenabschluss der vergangenen 20 Jahre lässt sich kaum finden. Sie ist desaströs.