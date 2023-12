Braunschweig. Eintrachts Trainer lobt den Trainingseifer des Franzosen, der sich beim 3:1-Sieg in Wiesbaden mit einem starken Spiel belohnt.

Rayan Philippe kam aus dem Nichts. Es war schon eine kleine Überraschung gewesen, dass der 23 Jahre alte Franzose überhaupt im Kader Eintracht Braunschweigs gestanden hatte, war er doch in den Wochen vor dem Zweitliga-Spiel bei Wehen Wiesbaden gar nicht berücksichtigt worden. Doch am Freitagabend in Hessen schlug die große Stunde des Angreifers: einen Treffer erzielte er selbst und eines der beiden Fabio-Kaufmann-Tore bereitete Philippe beim 3:1-Sieg vor: stark.