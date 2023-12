Braunschweig. Eintracht Braunschweigs ehemaliger Kapitän Bernd Nehrig rettete sich einst mit St. Pauli aus einer ähnlich misslichen Lage.

Bernd Nehrig spielte in seiner Karriere unter anderem für Eintracht Braunschweig und den FC St. Pauli. Mit den Hamburgern steckte der 37-Jährige in der Saison 2016/17 in einer ähnlich prekären Situation, wie sie das Team von Trainer Daniel Scherning derzeit durchlebt. Doch am Ende gelang der Klassenerhalt. Im Interview spricht der heutige Sportdirektor von Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin über Erlebnisse und Lehren von damals und blickt auch auf die Chancen der Eintracht.