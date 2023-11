Braunschweig. Eintracht Braunschweig gewinnt im Test gegen den FC St. Pauli. Coach Scherning war vor der Pause unzufrieden mit der Chancenverwertung.

Dank eines Doppelpacks von Luc Ihorst (69. und 86.) hat Eintracht Braunschweig sein Testspiel gegen den FC St. Pauli mit 2:1 (0:1) gewonnen. Vor 150 Zuschauern auf dem F-Platz am Rande des Eintracht-Stadions hatte Kapitän Marcel Hartel den Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga in Führung gebracht. Braunschweigs Trainer Daniel Scherning freute sich für Ihorst. „Für ihn ist das sehr gut. Am Samstag ist er nicht gut reingekommen. Ich habe lange mit ihm gesprochen, dass ich von ihm mehr erwarte. Er war sicher nicht glücklich darüber, nur reinzukommen, aber ich habe ihm gesagt, er soll die Spielzeit nutzen, die er bekommt“, sagte der 40-Jährige über den Stürmer.