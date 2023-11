Braunschweig. Eintracht Braunschweig empfängt am Freitag um 13 Uhr den FC St. Pauli zu einem Testspiel. Wir zeigen die Partie im Livestream.

In der 2. Fußball-Bundesliga ist Eintracht Braunschweig, wo der verletzte Anthony Ujah nur lobenswerte Worte für den Verein findet, erst am 24. November wieder im Einsatz. Dann trifft die Mannschaft von Neu-Trainer Daniel Scherning, der gerade erst sein Debüt als Eintracht-Coach feierte, auf den Hamburger SV. An jenem Tag gibt es also ein Wiedersehen mit dem Ex-Braunschweiger Immanuël Pherai. Doch schon am Freitag – jenem Tag also, an dem die Jahreshauptversammlung der Eintracht auf dem Programm steht, vor der Ikone Horst Wolter den Rücktritt der Vereinsführung fordert – kickt die Eintracht gegen ein Team aus der Hansestadt.