Eintracht Braunschweig baut Scoutingabteilung wieder auf

Ein gebürtiger Braunschweiger leitet künftig die Scouting-Abteilung von Eintracht Braunschweig. Der Fußball-Zweitligist beförderte Philipp Schmidt, der schon seit 2021 für die Blau-Gelben tätig ist. Der 36-Jährige arbeitete unter anderem für den Karlsruher SC als Scout und wird die Abteilung in enger Abstimmung mit Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann, Sportdirektor Benjamin Kessel und Sportkoordinator Dennis Kruppke weiter aufbauen und verantworten“, heißt es in der Pressemitteilung vom Dienstagnachmittag.

Neuer Eintracht Scout bringt Affinität zum datenbasierten Scouting mit

Peter Vollmann, Sport-Geschäftsführer der Eintracht, erklärt die Umstrukturierung: „Gemeinsam mit Dennis Kruppke und Philipp Schmidt haben wir in den vergangenen zwei Jahren bereits an der konzeptionellen und strategischen Neuausrichtung der Scouting-Abteilung gearbeitet, zudem hat Philipp auch an der diesjährigen Kaderplanung mitgewirkt. Neben seinen Fach- und Marktkenntnissen bringt er eine große Affinität zum datenbasiertem Scouting mit. Wir freuen uns sehr, dass wir Philipp zukünftig fest an uns binden und den für die Eintracht extrem wichtigen Bereich weiter stärken können.“

Zu Beginn der Saison 2019/20 hatte die Eintracht ihre Scoutingabteilung um Chefscout Dirk Fischer aufgrund wirtschaftlicher Zwänge aufgelöst und dafür viel Kritik geerntet. Nun erfolgt der Neuaufbau offiziell. Zur Abteilung gehört auch Nachwuchs-Chefscout Wolfgang Grobe. Der ehemalige Bundesliga-Profi wird von drei weiteren Mitarbeitern im Nachwuchsleistungszentrum unterstützt.

Schmidt: „Eintracht Braunschweig ist ein traditionsreicher Verein mit leidenschaftlichen Fans“

Schmidt freut sich auf die neue Verantwortung: „Ich bedanke mich sehr bei allen Verantwortlichen für das Vertrauen und freue mich riesig auf die Aufgabe. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren als Team bereits ein starkes inhaltliches Gerüst in der neuen Scouting-Abteilung geschaffen, was bereits Früchte trägt, aber natürlich weiter ausgebaut werden soll. Zu dieser Entwicklung werde ich meine Erfahrungen und Kompetenzen mit voller Leidenschaft einbringen, sodass wir gemeinschaftlich in diesem Bereich auch neue Impulse setzen werden. Dabei möchten wir alle möglichen Informationen zu den relevanten Märkten und Spielern erarbeiten, um unsere Kaderplanung bestmöglich kurz- und langfristig vorzubereiten. Eintracht Braunschweig ist ein traditionsreicher Verein mit leidenschaftlichen Fans und viel Potenzial, der die Region bewegt. Ich bin stolz, Teil der Löwen sein zu dürfen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de