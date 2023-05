So startet Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock

Keita Endo gehörte lange nicht zur Startelf von Eintracht Braunschweig. Nun darf er gegen Hansa Rostock von Beginn an ran.

Es war die große Frage vor dem Saisonfinale bei Hansa Rostock (Sonntag, 15.30 Uhr) gewesen. Kann Eintracht Braunschweig am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf Torhüter Ron-Thorben Hoffmann zurückgreifen? Der gebürtige Rostocker hatte sich im Abschlusstraining am Samstag am Knie wehgetan und musste die Einheit abbrechen.

Eintracht Braunschweig geht mit Brian Behrendt ins Saisonfinale

Jasmin Fejzic stand als Ersatz bereit, doch Hoffmann meldete sich rechtzeitig fit. Ansonsten wartete Cheftrainer Michael Schiele mit mehreren Überraschungen auf. In der Abwehr deutet alles auf eine Viererkette hin. Brian Behrendt und Hasan Kurucay sind die Kandidaten fürs Defensivzentrum. Unterschiedsspieler Filip Benkovic sitzt zunächst nur auf der Bank, nachdem er mehrere Einheiten aufgrund von Schmerzen verpasste. Auf den Außenverteidigerpositionen werden rechts Danilo Wiebe und links Anton Donkor erwartet.

Große Überraschung: Endo darf nach langer Pause für Eintracht ran

Im zentralen Mittelfeld setzt der Eintracht-Coach vermutlich auf Robin Krauße und den physisch starken Jannis Nikolaou. Die größte Überraschung gibt es davor. Keita Endo hatte wochenlang keine Rolle mehr gespielt und rotiert nun im entscheidenden Match in die Startelf. Mit den Offensivkönnern Immanuel Pherai und Anthony Ujah war zu rechnen. Neu in der Startelf ist auch Fabio Kaufmann.

Mit der Aufstellung kann Schiele viele Formationen abbilden und auch zwischen Dreier- und Viererabwehrkette tauschen. Dennoch sind die vielen Änderungen ein Wagnis – doch nach dem trostlosen Auftritt beim 1:2 gegen Regensburg, als Eintracht die große Chance auf den Klassenerhalt liegenließ, musste etwas passieren.

Auf der Bank lauern Jasmin Fjezic, Saulo Decarli, Bryan Henning, Maurice Multhaup, Tarsis Bonga, Filip Benkovic, Lion Lauberbach, Niko Kijewski und Linus Gechter auf ihre Chance.

