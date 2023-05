Blog: 1:1 zur Pause in Braunschweig – Bielefeld wieder vorn

Eintracht Braunschweig kann am Samstag den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Das sagt der Trainer am Freitag auf der PK.

Jetzt zählt es: Das letzte Heimspiel der Saison steht heute Mittag für Eintracht Braunschweig an. Das Team von Trainer Michael Schiele empfängt den Vorletzten Jahn Regensburg, die selbst gewinnen müssen, um überhaupt noch eine Chance auf den Relegationsplatz zu bekommen. Genau diesen will der BTSV unbedingt vermeiden. Wichtig dafür: ein Sieg!

Eintracht Braunschweig gegen Jahn Regensburg – die Fakten

Gegner: Eintracht Braunschweig (36 Punkte, 14.) gegen Jahn Regensburg (28 Punkte, 17.)

Anstoß: Samstag, 20. Mai, 13 Uhr

Ort: Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße

Live-Übertragung: Sky

Die Tabellensituation ist zugleich kompliziert und glasklar für die Braunschweiger. Auch Trainer Michael Schiele betont: „Wir müssen unsere Aufgaben erledigen.“ Heißt: Drei Punkte gegen Regensburg werden so oder so anvisiert. Aber: Die Ergebnisse auf den Plätzen in Bielefeld und morgen in Nürnberg sind relevant, ob Eintracht Braunschweig schon an diesem Wochenende den sicheren Klassenerhalt feiern kann. Was wäre wenn – wir haben es in diesem Rechnereien-Artikel für Sie aufgeschrieben.

Wie sieht es in der Mannschaft aus, welche Spieler sind fit, wird der Bielefeld-Spielstand im Stadion durchgegeben? Das alles haben wir in unserem Spieltags-FAQ für Sie zusammengefasst.

Letztes Heimspiel für Eintracht Braunschweig – der Tag im Überblick

13.57 Uhr: Tja, was bleibt in der Halbzeit zu sagen? Trainer Michael Schiele muss seine Jungs auf jeden Fall aufbauen. Das Team ist zunehmend nervöser und unsicherer geworden. Auch das Parallelspiel macht wenig Mut: Es sieht momentan nicht so aus, dass Bielefeld die Partie gegen Paderborn noch abgibt.

13.47 Uhr: Kurz vor der Halbzeitpause noch einmal eine dicke Chance für Anthony Ujah nach Flanke von Donkor. Der Ball geht drüber, kurz danach ist Halbzeit.

13.38 Uhr: Sebastian Vasiliadis trifft für Bielefeld, ein waschechter Schlenzer. Die Arminia führt auf der Alm mit 2:1. Und Braunschweig muss aufpassen, dass Regensburg nicht gleich noch zur Führung trifft.

13.29 Uhr: Was eine Gefühlsachterbahn: Elfmeter für Regensburg! Prince Owusu wird von Benkovic gelegt. Aber: Hoffmann hält das Ding sogar fest. Das Stadion zelebriert den Keeper mit Sprechchören.

Prince Osei Owusu scheitert mit seinem elfmeter an Eintracht Torwart Ron Thorben Hoffmann (BTSV, 1) Foto: Sebastian Priebe / regios24

13.26 Uhr: Aber 1:1 steht es nun auch in der Bielefelder Schüco-Arena. Die Schalke-Leihgabe Pieringer trifft für Paderborn, obwohl Bielefeld das klar bessere Team in der Partie ist.

13.21 Uhr: Und da ist es passiert: Der Volley-Schuss von Makridis schlägt bei Ron-Thorben Hoffmann im rechten Eck ein. Muss man leider sagen: Ein Traumtor. 1:1 steht es nun im Eintracht-Stadion.

Regensburgs Charalambos Makridis schießt das Tor zum 1:1. Foto: Swen Pförtner / dpa

13.17 Uhr: Regensburg kommt nach einer Viertelstunde rein in die Partie. Zeit, einen Blick auf die Blitztabelle zu werfen: Im Moment hat Braunschweig 39 Punkte, Bielefeld 36 Zähler samt besserem Torverhältnis. Sollte es so bleiben – und Bielefeld führt verdient – wäre die Entscheidung zumindest bis morgen zum Nürnberg-Spiel vertagt.

13.10 Uhr: In die blau-gelbe Euphorie mischt sich ein Dämpfer: Auch Bielefeld ist vorn. Bryan Lasme trifft in der 8. Minute.

13.02 Uhr: Und was für ein Blitzstart von Eintracht Braunschweig! Immanuel Pherai trifft in der zweiten Spielminute zum 1:0. Braunschweig bekommt einen Einwurf von links, der im Strafraum bei Ujah landet. Der Stürmer schirmt den Ball klug ab und legt rüber zu Pherai, der flach unten links ins Eck trifft – keine Chance für Urbig.

Braunschweigs Immanuel Pherai schießt das Führungstor zum 1:0. Der denkbar beste Start für die Eintracht. Foto: Swen Pförtner / dpa

13.00 Uhr: Jetzt wird es ernst. Die Mannschaften laufen ein, das Spiel wird pünktlich angepfiffen.

12.24 Uhr: Die Mannschaft kommt zum Aufwärmen aufs Feld – wie immer unter Löwengebrüll und mit Eintracht-Sprechchören aus der Kurve. Dort hängt heute übrigens ein Banner mit der Aufschrift „Nein zu Investoren in der DFL!“

12.06 Uhr: Der Vollständigkeit halber – hier auch die Aufstellung der Regensburger: Trainer Joe Enochs stehen zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung. Die Top-Scorer Kaan Caliskaner und Andreas Albers starten aber.

12.05 Uhr: Die Mannschaftsaufstellung der Braunschweiger Eintracht ist nun öffentlich bekannt. Es gibt nicht wirklich Überraschungen bei der Entscheidung von Trainer Michael Schiele: Jannis Nikolaou rückt nach abgesessener Gelbsperre zurück in die Startelf, dafür rotiert Danilo Wiebe rein. Anton Donkor ersetzt Niko Kijewski, Maurice Multhaup den angeschlagenen Jan-Hendrik Marx.

11.47 Uhr: Der Mannschaftsbus fährt vor, das Team um Anthony Ujah, Immanuel Pherai und Bryan Henning läuft in die Katakomben.

11.30 Uhr: Das Eintracht-Stadion ist im Heimbereich ausverkauft. Im Gäste-Block werden 250 Regensburg-Anhänger erwartet. Die Kicker können sich auf eine lautstarke Unterstützung freuen.

Im vergangenen Heimspiel gab es für die Südkurve einen wichtigen Sieg gegen Sandhausen zu feiern. Foto: Andreas Gora / dpa

11.10 Uhr: Ein alter Bekannter hat gestern Abend mit einem Sieg vorgelegt – und damit den sicheren Aufstieg geschafft: Torsten Lieberknecht darf mit Darmstadt 98 wieder in der Bundesliga antreten. Das Siegtor schoss übrigens noch ein Braunschweiger: Phillip Tietz.

10.30 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Dr. Max Burda. Er hat in dieser Saison bereits ein Spiel der Braunschweiger im Eintracht-Stadion gepfiffen – und zwar die Niederlage gegen Darmstadt im August am 3. Spieltag.

