Damir Vrancic wird Co-Trainer bei Eintracht Braunschweig II

Damir Vrancic bleibt Fußball-Landesligist Eintracht Braunschweig II auch in der kommenden Saison erhalten. Der Bosnier, der die Zweitliga-Fußballer der Eintracht einst mit einem Freistoßtor in die Bundesliga führte, ist weiterhin Spieler, übernimmt aber auch die Rolle eines spielenden Co-Trainers im Team des neuen Coaches Marc Pfitzner.

Eintracht Braunschweig II geht mit zwei Aufstiegshelden in neue Saison in der Landesliga

Der 37-Jährige komplettiert damit das Trainerteam rund um Pfitzner sowie Co-Trainer Ridha Kitar, der bereits seit über zehn Jahren für das Nachwuchsleistungszentrum aktiv ist. Eintrachts 2. Mannschaft wird in der kommenden Spielzeit wieder zu einer U23-Mannschaft umformiert, die mittelfristig wieder mindestens in der Oberliga an den Start gehen soll.

„Wir freuen uns sehr, dass Damir unsere U23 auf und neben dem Platz bereichern und gemeinsam mit Christian Ebeling mein verlängerter Arm auf dem Platz sein wird. Er soll seine Erfahrung an die Vielzahl von jungen Spielern weitergeben und der Mannschaft in der Entwicklung helfen. Gemeinsam mit Ridha Kitar, der mich bereits seit zwei Jahren bei der U19 fantastisch unterstützt, habe ich zwei tolle Persönlichkeiten und Kollegen im Trainer-Team. Wir freuen uns alle auf die kommende Spielzeit und darauf, dass wir nach langer Planung bald loslegen können“, freut sich Marc Pfitzner, künftiger Cheftrainer der U23 in der Pressemitteilung der Eintracht.

Vrancic will weiter für Eintracht Braunschweig Fußball spielen

Vrancic ergänzt: „Ich freue mich auf die zusätzliche Aufgabe und möchte meine Erfahrungen insbesondere an die jungen Spieler weitergeben. Ich möchte die Mannschaft aber auch auf dem Feld unterstützen, denn ich fühle mich noch fit genug und spüre große Lust, weiterhin aktiv Fußball zu spielen.“

