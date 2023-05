„Meine Nerven, es bleibt Drama“: Reaktionen zu Eintrachts Remis

Entscheidung vertagt. Eintracht Braunschweig muss weiter um den Verbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga zittern. In Fürth gab es nur ein 2:2. Parallel gewann Arminia Bielefeld nach einem Tor in der 98. Minute beim 1. FC Kaiserslautern. Es sind nun nur noch drei Punkte bis zum Relegationsplatz 16. Nächste Woche Samstag steht dann das Heimspiel gegen Jahn Regensburg an, in dem der Klassenerhalt trotzdem perfekt gemacht werden könnte. Wie die Fans der Braunschweiger Eintracht das Spiel in Fürth sahen, haben wir hier zusammengefasst.

Irgendwie bin ich heute mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ja, der Punkt ist wichtig, mir hat aber oft der letzte Wille gefehlt. Es wirkte teilweise schwerfällig. Vielleicht sehe nur ich das so und morgen ist es besser, mal gucken… #SGFEBS #immerblaugelb — Marc (@Marci_Berlin) May 13, 2023

Meine Nerven, es bleibt weiter Drama bei @EintrachtBSNews an den letzten Spieltagen #immerblaugelb #sgfebs — anka dobslaw 🇺🇦 (@adobsi) May 13, 2023

Wenn Bielefeld jetzt alle Spiele gewinnt und wir keins mehr, dann fress ich nen Besen.



Wir gewinnen einfach nächste Woche gegen Regensburg und ferdich is das Ding !!!#sgfebs — Mark_Derbysieger_btsv (@mark_btsv) May 13, 2023

Wir müssen einfach auf uns gucken und nicht was die anderen machen. Jetzt die Schuld in Richtung #FCKDSC und #betze schieben ist einfach falsch. Nächste Woche zu Hause gewinnen und gut ist. #immerblaugelb #sgfebs — Marcel Renz📯 - Derbysieger ⚽ (9-8-14) (@PhysikerRenz) May 13, 2023

