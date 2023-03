Behrendt und Benkovic bereit für Kurzeinsatz im Derby

Eintracht Braunschweigs Cheftrainer Michael Schiele kann im Derby gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr, Eintracht-Stadion) gleich auf fünf zuletzt verletzte Abwehrspieler zurückgreifen. Beim Fußball-Zweitligisten stehen Linus Gechter, Philipp Strompf, Saulo Decarli, Brian Behrendt und Filip Benkovic wieder zur Verfügung. Zu den beiden Letztgenannten sagte Schiele: „Sie können mit ihrer Routine auch mal 10 bis 20 Minuten reingeschmissen werden.“

Behrendt und Benkovic fehlten Eintracht Braunschweig jeweils mehrere Monate

Behrendt fehlte der Eintracht seit Oktober. Beim 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg zog sich der Verteidiger einen Muskelriss im Oberschenkel zu. Nach langer Reha stand er zuletzt wieder auf dem Trainingsplatz. Zu einem Einsatz kam es bislang aber noch nicht wieder.

Filip Benkovic setzte nach dem letzten Spieltag der Hinrunde eine Labrumverletzung außer Gefecht. Er absolvierte sein Reha-Programm in Italien und kam erst wenige Stunden vor der 0:2-Niederlage gegen Nürnberg am vergangenen Freitag wieder in der Löwenstadt an.

Schiele freut sich über volleren Trainingsplatz bei Eintracht Braunschweig

Saulo Decarli fehlte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses. Linus Gechter plagten Adduktorenprobleme. Philipp Strompf setzte mit derselben Verletzung wie Benkovic viele Monate lang aus. „Der Trainingsplatz füllt sich. Das ist schön. Wir können wieder mehr aus dem Vollen schöpfen, auch wenn die Langzeitverletzten noch etwas Zeit brauchen, um auf vollem Leistungsniveau zu sein“, ordnete Schiele ein.

