Tag der Eintracht: Autogramme von Braunschweigs Zweitliga-Kickern

Braunschweig. Die Mannschaftsvorstellung und Autogrammstunde sind die Höhepunkte des Events heute am Eintracht-Stadion. Der Verein hat eine große Bitte an die Fans.

Nach dem 2:2 im Testspiel gegen Rot-Weiss Essen am Samstag in Schöningen steht für die Mannschaft von Eintracht Braunschweig am heutigen Sonntag der nächste öffentliche Termin an: Beim Tag der Eintracht präsentiert sie sich eine Woche vor Saisonstart gegen den Hamburger SV den Fans. Die Mannschaftsvorstellung ist für 15.30 Uhr vorgesehen, ab 16 Uhr steht der Neu-Zweitligist für Autogrammwünsche zur Verfügung. Hier ein Hinweis des Vereins: Da noch keine aktuellen Autogrammkarten vorhanden sind, mögen die Fans eigene Gegenstände zum Signieren mitbringen.

Los geht der Tag der Eintracht bereits um elf Uhr. Rund um das Stadion präsentieren sich die 14 Abteilungen des Gesamtvereins. Das Präsidium um Präsidentin Nicole Kumpis begrüßt die Fans gegen 11.15 Uhr. Gegen 11.45 und 14.30 Uhr ist auf dem Showtruck von radio SAW eine Zaubershow vorgesehen. Um 12 Uhr wird es einen Kick zwischen der Eintracht-Traditionsmannschaft und einer Volksbank-Brawo-Auswahl geben. Parallel findet auf dem D-Platz ein Blitzturnier der Fußballjugend statt. Die Rockband Volume Ten hat ab 12.30 Uhr ihren Auftritt auf dem Showtruck, die XXL-Kicker duellieren sich gegen 14 Uhr auf dem D-Platz.

Tischfußballabteilung und Fanabteilung präsentieren sich erstmals beim Tag der Eintracht

Die kleinsten Löwen-Fans dürfen sich auf Hüpfburgen freuen, dazu kommt auch Maskottchen Leo vorbei. Außerdem gibt es die Möglichkeit zum Torwandschießen. Vor der neuen Wall of Fans besteht die Möglichkeit zum Fotoshooting. Erstmalig beim Tag der Eintracht ist die Tischfußballabteilung und die Fanabteilung dabei. Hier gibt es Lesungen und Quiz-Angebote.

