Eintracht Braunschweig – so steht es um die Verträge

Nico Klaß (23):Dass der junge Verteidiger in seiner Premierensaison in Liga zwei so viele Einsätze bekommt, war nicht zu erwarten. Der Schritt aus der Regionalliga nach oben war groß und ist es immer noch. Vieles deutet daraufhin, dass die Entwicklung in Braunschweig weitergeht.

Foto: Sebastian Priebe / regios24