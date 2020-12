Dortmund schlagen im Pokal - Eintracht hat’s schon mal gekonnt

Daniel Graf (Nummer 8) war der Pokal-Held 2005. Eintracht Braunschweigs Kapitän flankte zum Ausgleich und erzielte später das Siegtor gegen Borussia Dortmund. In dieser Szene schiebt er den Ball allerdings an BVB-Torwart Roman Weidenfeller und am Tor vorbei. Christian Wörns (Mitte, am Boden) kommt zu spät. Hinten Eintrachts Jürgen Rische und Ahmet Kuru (von links).