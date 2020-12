St. Pauli-Stürmer Kyereh: Das verbindet ihn mit Eintracht

Er ist mit aktuell drei Treffern St. Paulis bester Torschütze. Und allein wegen seiner auffälligen Flick-Flack- und Salti-Jubel kennen ihn viele, die sich für den deutschen Fußball interessieren. Doch nur die Wenigsten wissen wohl, dass die Karriere von Daniel-Kofi Kyereh ihren Ursprung in Braunschweig nahm. Wenn die Eintracht am Samstag (13 Uhr) den Hamburger Stadtteilklub zum Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga empfängt, ist es für den Stürmer auch eine Rückkehr nach Hause.

„Ich bin in Braunschweig aufgewachsen, hier in den Kindergarten und die Schule gegangen und habe hier in der Jugend auch ganz erfolgreich gekickt“, sagt der 24-Jährige, der vier Jahre lang bis zur U16 für die Nachwuchsmannschaften der Blau-Gelben aufgelaufen war. Zuvor hatte er für den SC Gitter gespielt. Doch nach seinem Wechsel zu den Löwen hieß der Alltag: Kälberwiese. Dort, auf der städtischen Bezirkssportanlage, auf der heute ein Wohngebiet entsteht, trainierte über viele Jahre die Jugend der Eintracht.

Kyereh hat tolle Erinnerungen an Eintracht Braunschweigs Kälberwiese

Daniel-Kofi Kyereh im Trikot von Eintracht Braunschweig im Jahr 2008. Foto: Peter Sierigk

Kyereh, der anschließend für die U-Mannschaften des VfL Wolfsburg und den TSV Havelse die Fußballschuhe schnürte, verbindet damit ausschließlich schöne Erinnerungen, selbst wenn noch nicht alles so luxuriös war, wie es heute in vielen Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten der Fall ist. „Auch wenn die Plätze damals auf der Kälberwiese nicht so aussahen wie Teppiche oder wir teilweise sogar auf Grant trainiert haben – es hat einfach Spaß gemacht“, sagt der 1,79-Meter große Offensivspieler. Hallenturniere, Ligaspiele – im Rückblick war es für den Deutsch-Ghanaer eine erfolgreiche Zeit, die auch abseits der eigenen Partien das ein oder andere Highlight bereithielt.

Als Nachwuchsspieler der Eintracht war Kyereh bei den Spielen oft Balljunge, lief auch mal mit den Spielern des Profikaders ins Stadion ein. „Deniz Dogan hat mir da gesagt, dass ich richtig cool aussehe – so wie der Sohn von Will Smith. Damals trug ich noch einen Afro. Und Marjan Petkovic hat mir mal seine Torwarthandschuhe geschenkt“, erinnert sich der heutige St. Pauli-Profi. Wenn er nicht selber spielte, hatte er gemeinsam mit seinen Mitspielern den Stammplatz in Block 10. „Das war immer aufregend. Ich war damals schon ein richtiger Fan“, berichtet Kyereh, den das Geschehen auf dem Rasen seinerzeit anspornte: „Es war immer mein Traum, irgendwann einmal da unten auf dem Rasen zu stehen.“ Einer, der sich mittlerweile erfüllt hat.

Mit Havelse spielte er zumindest gegen die U23 der Eintracht. Vor zwei Jahren, im Trikot von Wehen Wiesbaden, durfte der freundliche Fußballprofi an der Hamburger Straße auflaufen. Nur eben nicht im Trikot der Eintracht. Nach dem Abstieg der Löwen im Sommer 2018 war es Kyerehs Wunsch, für die Blau-Gelben aufzulaufen. Doch man wollte ihn nicht, unterbreitete ihm nur das Angebot, für die zweite Mannschaft in der Oberliga zu spielen. „Dann hat Wehen sich gemeldet. Die dritte Liga war sportlich gesehen natürlich interessanter für mich“, gibt der in Accra in Ghana geborene Angreifer zu. Angesichts Kyerehs Entwicklung erwies sich das als Fehlentscheidung der Eintracht. Im Wiesbadener Trikot startete er durch, wechselte im Sommer ans Millerntor und spielt nun seine zweite Saison in Liga zwei.

Kofi Kyereh: Die Familie drückt auch Eintracht die Daumen

Seinerzeit wagten die Löwen übrigens einen erneuten Anlauf bei Kyereh. Vergeblich. „Ich habe mich über die Anfrage aus Braunschweig gefreut, aber mich für St. Pauli entschieden, weil hier alles für mich gepasst hat“, erklärt der Rechtsfuß, dessen Familie am Wochenende nun vor einem kleinen Dilemma steht.

„Meine Mama, mein Papa und meine Onkel sind große Eintracht-Fans und schauen sich jedes Spiel an. Mittlerweile drücken sie aber meinetwegen auch St. Pauli die Daumen“, sagt Kyereh für den das Gastspiel in der Löwenstadt angesichts der Covid-19-Pandemie sogar weniger stressig, aber auch weniger schön ist als sonst. „Ich glaube, das ist sonst das Auswärtsspiel, für das ich die meisten Karten organisieren müsste. Und das ist ja auch nicht immer ganz so einfach“, sagt er und lacht.

Ernster wird es wohl am Wochenende, wenn Kyereh, der wegen eines Zusammenpralls im Training und einer gebrochenen Nase derzeit mit einer Schutzmaske spielt, gegen die Eintracht antritt. „Ich rechne mit einem absolutem Kampf. Beide Mannschaften wissen genau, in welcher Situation sie sich befinden. Nur drei Punkte helfen weiter“, findet der Offensivkünstler, der nach ein paar Spielen Flaute gern wieder Flick-Flack und Salto auspacken würde – Im Eintracht-Stadion, dort wo er damals von der Tribüne aus mitfieberte.

Eintracht Braunschweig – St. Pauli,

heute (13 Uhr/Sky)