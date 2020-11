Eintracht Braunschweig: Hoffen auf Auswärtspunkte

Sieben Punkte holten die Fußballer von Eintracht Braunschweig in der laufenden Zweitliga-Saison bislang – alle davon zu Hause. Auswärts setzte es gegen Hannover 96 (1:4) und Jahn Regensburg (0:3) deftige Klatschen. Und auch der Auftakt beim 1. FC Heidenheim ging mit 0:2 verloren. Doch die Punktlos-Serie in der Fremde soll schnellstmöglich ihr Ende finden, wenn es nach Eintrachts Cheftrainer Daniel Meyer geht. „Die einzige offene Frage ist für uns: Sind wir in der Lage, auswärts zu punkten. Davon sind wir überzeugt“, erklärt Meyer vor dem Spiel beim SV Sandhausen (18.30 Uhr/Sky).

Der 41-Jährige sagt sogar, dass er bei den Niederlagen in Heidenheim und Regensburg bis zum Platzverweis für Nico Klaß die besten Spiele seines Teams gesehen habe. Ganz von der Hand zu weisen, ist das nicht. Zumal sich die Eintracht in den Heimspielen zuletzt eher mit Glück und großem Einsatz die Punkte verdiente.

Eintracht Braunschweig soll nicht mehr alles spielerisch lösen

Doch zu Hause wie auswärts sind es vor allem gedankenlose Aktionen, die den Gegner ins Spiel kommen lassen. „Wir wollen Ballbesitzfußball spielen. Man sieht Situationen, in denen wir sofort alles spielerisch lösen wollen. Aber wir sind in einer Saisonphase, in der man Situationen auch mal humorlos löschen muss“, hadert Meyer.

Sie wollen keine Neuigkeiten zu Eintracht Braunschweig verpassen?

Dann melden Sie sich hier zu unserem wöchentlichen Newsletter an. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Abzuleiten sind diese Fehler, die immer dann auftreten, wenn die Eintracht überhastet versucht, in den Angriffsmodus zu schalten, an der mangelnden Eingespieltheit. Diese ist vor allem aufgrund der vielen Wechsel in der Dreier- beziehungsweise Fünferkette zu erklären. Hinten links verteidigten in dieser Spielzeit schon Niko Kijewski, Robin Ziegele, Nico Klaß und zuletzt Lasse Schlüter. Auch im Abwehrzentrum gab es etwa durch die Herausnahme von Neuzugang Michael Schultz den ein oder anderen Umbau. Die Suche nach Stabilität auf Zweitliga-Niveau dauert an.

Eintrachts Trainer Meyer: Wir müssen seriöser werden

Bei Spielformen im Training hat Daniel Meyer ein Auge dafür entwickelt, wann er eingreifen muss, um für die Gefahren zu sensibilisieren, die risikoreiche Anspiele im eigenen Drittel mit sich bringen. „Viele gegnerische Chancen entstehen durch Fehlentscheidungen von uns“, analysiert Meyer mit einer klaren Botschaft an seine Spieler: „Es ist ein Entwicklungsprozess, den wir einfordern.“ Zuletzt gegen Nürnberg sei der im zweiten Durchgang bereits eingetreten. Das Anlaufverhalten sei besser gewesen.

Nun soll davon auch auswärts mehr zu sehen sein. „Wir müssen seriöser werden“, glaubt der Trainer. Gegen Sandhausen, das zuletzt drei Partien in Folge ohne Sieg blieb, wird das Vonnöten sein. Meyer ist sicher, dass sich der kommende Gegner wieder mehr auf die Grundtugenden besinnen wird. „Wir stellen uns auf einen harten Kampf und geradlinige Sandhäuser ein“, sagt Meyer.

Ein Sieg vor der Länderspielpause würde seiner Mannschaft einmal mehr zeigen, wo die Reise in dieser Saison hingeht.

SV Sandhausen – E. Braunschweig,

Freitag (18.30 Uhr/Sky)