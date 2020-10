Eintracht bleibt zu Hause ungeschlagen. Der Fußball-Zweitligist bezwang am Samstagnachmittag den 1. FC Nürnberg mit 3:2 (2:1). Danilo Wiebe, Martin Kobylanski und Nick Proschwitz trafen für die Hausherren. Pascal Köpke schnürte für die Gäste einen Doppelpack. Der Club führte zwischenzeitlich.

Eintracht-Trainer Daniel Meyer hatte seine Startelf im Vergleich zur 0:3-Niederlage beim SSV Jahn Regensburg auf zwei Positionen verändert. Felix Dornebusch kehrte nach verbüßter Rot-Sperre für Jasmin Fejzic ins Tor zurück. Lasse Schlüter übernahm den Posten auf der linken Seite von Nico Klaß (Gelb-Rot-Sperre).

Und insbesondere über Schlüters Seite zogen die Nürnberger ihre Angriffe auf. Nach fahrigem Beginn, als beide Teams noch nach ihrer Linie suchten, wurde der Club stärker. Die Eintracht verteidigte tapfer. Nürnberg vermochte es nicht, das Übergewicht im Mittelfeld auch in Torchancen umzumünzen. Die Löwen taten sich schwer.

Eintracht Braunschweig kommt gegen Nürnberg schleppend ins Spiel

Zaghafte Angriffsversuche verpufften zunächst. Viele Bälle wurden in hektischen Momenten wieder hergeschenkt. Die Ballkontrolle fehlte - und dennoch erzielte die Eintracht die Führung. Danilo Wiebe erhielt das Spielgerät in zentraler Position rund 30 Meter vor dem Tor von Christian Mathenia und zog einfach ab. Der Nürnberger Torwart hatte keine Chance zur Abwehr (21.).

Das 1:0 beflügelte die Eintracht kurz. Jannis Nikolaou hätte nach einem Freistoß von Martin Kobylanski das 2:0 erzielen können, zielte aber bei seiner Direktabnahme drüber. Stattdessen glichen die Franken aus.

Wieder war die linke Seite der Eintracht offen. Ein Flugball reichte. Im Rücken der Abwehr stand Pascal Köpke frei und überwand Dornebusch im Eintracht-Tor (31.). Und Köpke sollte danach erneut im Mittelpunkt stehen. In der 42. Minute, kurz nach einer Eintracht-Chance, stellte er auf 1:2 aus Sicht der Braunschweiger.

Nach Wiebes Hammer folgt der doppelte Köpke

Auf der linken Seite ließ Schlüter Enrico Valentini flanken, in der Mitte verpassten alle Löwen, Torwart Dornebusch inbegriffen, das Spielgerät und der Sohn des Bundestorwarttrainers konnte die Führung für den Club herstellen. Wenig später ging es in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff wirkte die Eintracht noch immer gehemmt. Nürnberg drückte, ohne zwingend zu werden. Der Ausgleich der Blau-Gelben kam dennoch aus dem Nichts. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie schickte Torschütze Wiebe Martin Kobylanski auf die Reise. Und der Offensivkünstler der Eintracht überwand Christian Mathenia mit einem satten Schuss ins Torwart-Eck (52.).

Kobylanskis 2:2 beflügelt Eintracht Braunschweig

Der Ausgleichstreffer brachte der Eintracht den Mut zurück. Sie rannte, kämpfte, aber der 1. FCN blieb die spielstärkere Mannschaft. Proschwitz schrammte ebenso wie Nikolaou nach Hereingaben am langen Pfosten an der erneuten Eintracht-Führung vorbei. Die wäre angesichts mangelnder Spielkontrolle zwar schmeichelhaft gewesen, aber der Willen den die Eintracht nun wieder an den Tag legte, kompensierte vieles.

In der Schlussphase ließ sich die Meyer-Elf dann wieder regelmäßig hinten reindrängen. Mit frischen Offensivkräften setzte Nürnberg noch einmal Nadelstiche. Dann kam die Eintracht noch einmal. Schlüter versuchte es mit einem Flugball aufs verwaiste FCN-Tor. Wenig später stand der Startelf-Debütant wieder im Mittelpunkt. Er holte einen Elfmeter für die Eintracht heraus. Nick Proschwitz schnappte sich den Ball. Doch zunächst überprüfte Schiedsrichter Sven Waschitzki die Szene. Doch es blieb dabei. Und Proschwitz, der alte Hase, blieb am Punkt ganz cool. Und stellte für Eintracht auf 3:2 - die 2788 Fans im Eintracht-Stadion standen Kopf. Und nach sechs langen Minuten Nachspielzeit war der Sieg eingetütet.