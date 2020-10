Eintracht Braunschweig fehlt noch ein richtiger Boss

Einmal kam Felix Kroos doch aus sich heraus. „Ruhig“, brüllte der Mittelfeldspieler von Eintracht Braunschweig beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft in Regensburg und drückte zur sinnbildlichen Unterstützung mit leicht ausgebreiteten Armen seine Hände nach unten. Das Signal an seine Mitspieler in der ersten Hälfte war klar: Bloß nicht zu hektisch werden, nur weil man hier in Rückstand geraten war.

Solche Szenen bräuchte es eigentlich häufiger im Spiel von Braunschweigs Zweitliga-Fußballern. Sowohl beim 1:4 in Hannover als nun auch beim 0:3 in Regensburg wurde deutlich, dass bei den Löwen in kritischen Momenten nur wenige Spieler Verantwortung übernehmen. Kroos ist einer, der es zumindest versucht. Aber der 29-Jährige war in seiner Karriere nie als besonders großer Lautsprecher bekannt, und er ist auch von seinem Spielstil niemand, der mit purem Willen ein verlorenen geglaubtes Spiel noch drehen kann. Nehrig und Pfitzner fehlen als Typen Solche Typen sind im modernen Fußball zwar eher selten geworden. In der vergangenen Saison hatten die Braunschweiger aber zumindest ein paar Akteure im Kader, die die Eigenschaften für einen richtigen Boss mit sich brachten. Zum Beispiel Bernd Nehrig, der trotz aller Fitnessprobleme aufgrund seiner Ausstrahlung und Erfahrung ein Anführer bei den Blau-Gelben war. Marc Pfitzner war es ebenfalls aufgrund seiner dem Gegner imponierenden Spielweise und seiner Rolle als Braunschweiger Publikumsliebling. Beide sind nun aber wie auch Stephan Fürstner nicht mehr da, und bisher hat sich eine neue Führungsstruktur bei der Eintracht nur sehr unscharf gebildet. Kobylanski taucht für Phasen immer ab Martin Kobylanski ist seit dieser Saison Kapitän. Darauf hat sich Trainer Daniel Meyer inzwischen festgelegt. Eine Wahl, die durchaus Sinn macht, da Kobylanski die bestimmende Figur in der Eintracht-Offensiv mit seinen Toren und Vorlagen vor allem bei Standardsituationen ist. Allerdings neigt der feine Techniker auch immer dazu, für gewisse Phasen eines Spiels abzutauchen. Besonders, wenn es im Team insgesamt nicht läuft, macht sich das negativ bemerkbar. Kein fester Stellvertreter für den Kapitän Einen festen Stellvertreter für Kobylanski als Kapitän gibt es übrigens nicht. Darauf hat Meyer bewusst verzichtet. Vielleicht ist auch das ein Zeichen dafür, dass sich klare Führungsspieler bei den Blau-Gelben im Laufe der Spielzeit noch herausbilden müssen. Sollte Kobylanski mal nicht spielen, trägt einer der Mitglieder des Mannschaftsrates die Spielführer-Binde. Das sind Routinier Benjamin Kessel, der Langzeitverletzte Niko Kijewski, Abwehrchef Dominik Wydra, Jannis Nikolaou, Fabio Kaufmann und seit einigen Wochen Kroos. Kroos rückt in den Mannschaftsrat auf Meyer hat den Mittelfeldspieler nach der letzten Länderspielpause neu in das Gremium berufen, nachdem er zunächst einen vorläufigen Mannschaftsrat benannt hatte. Damit soll Kroos bei der Eintracht auch offiziell mehr Verantwortung übernehmen. Zumindest scheut der 29-Jährige nicht die klare Analyse. Obwohl man in Regensburg nach dem frühen Rückstand gut ins Spiel gefunden hätte, wurde die Hoffnung auf ein Löwen-Comeback enttäuscht. „Da muss einfach mehr bei rauskommen. Wir müssen kaltschnäuziger sein und die Situation besser zu Ende spielen“, stellte Kroos fest. Mal sehen, wer bei der Eintracht in den nächsten Spielen vorangeht, um dieses Manko zu beheben.