Live-Ticker: Eintracht Braunschweig beim Testspiel in Bremen

Benjamin Kessel und Eintracht Braunschweig treten zum ersten Test in Bremen an (Archivbild).

Im ersten Test für die Zweitliga-Saison tritt Eintracht Braunschweig bei Werder Bremen an. Die Bremer retteten sich am Ende der vergangenen Saison denkbar knapp in der Relegation und verhinderten den Abstieg aus der ersten Bundesliga. Eintracht-Coach Daniel Meyer kann sich in dem Testspiel einen ersten Eindruck seiner neuen Mannschaft holen. Wir berichten im Live-Ticker: