Blau-Gelbe Momente: Derbysieg und Raketenmann wider Willen

Der Raketenmann wollte Michél Mazingu-Dinzey nie sein. Und das, obwohl das Bild des Fotografen Lars Kaletta, das als Sportfoto des Jahres 2003 ausgezeichnet wurde, in der ganzen Republik bekannt ist. Doch der ehemalige Fußballprofi sagt im Rückblick: „Ich bin hochgesprungen, und jemand hat es fotografiert. Ich nehme das nicht so wichtig und bin nicht stolz auf das Foto.“

Es zeigt den gebürtigen Berliner, als er kraftvoll über eine Pyro-Fackel hüpft. Die Aufnahme erweckt den Eindruck, dass der heute 47-Jährige abhebt, ja durchstartet in den Braunschweiger Nachthimmel. Und wenig später, so ist zu vermuten, war manch einer im Eintracht-Stadion ähnlich weit oben – zumindest was die Gefühlswelt betrifft. Die Szene ereignete sich nämlich beim vielumjubelten 2:0-Derbysieg des damaligen Fußball-Regionalligisten Eintracht Braunschweig über den Erzrivalen Hannover 96.

Das Motiv wurde zum Sportfoto des Jahres 2003 gekürt – Michél Mazingu Dinzey bildet sich darauf jedoch nicht viel ein. Foto: Lars Kaletta / imago

Das Spiel elektrisierte im Oktober die ganze Region. Wochen vorher war das Eintracht-Stadion ausverkauft. In Braunschweig stieg die Vorfreude, in Hannover der Druck. Denn im zweiten Jahr nach dem Bundesliga-Aufstieg lief es für die Roten nur mäßig. „Ich weiß noch, dass in Hannover richtig Theater war. Und wir wollten da noch einen draufsetzen“, erklärt der Deutsch-Kongolese, für den sich nach Abpfiff auch ein Kreis schloss.

Eine Saison hatte er für 96 gespielt. Sein Abgang aus der Landeshauptstadt war 2001 nicht glücklich verlaufen. Dinzey wechselte nach Oslo, zu Valerenga. Als ihn Eintracht Braunschweig zurück nach Deutschland holte, war er glücklich. „Eintracht hat mir die Chance gegeben, zurück in den deutschen Fußball zu kommen“, sagt er. Und obwohl der Mittelfeldmann mit den Löwen denkbar knapp aus der zweiten Liga abstieg, hielt er dem Verein die Treue.

Die folgende Saison unter Trainier Uwe Reinders lief mit der ersten Pokalsensation gegen den 1. FC Kaiserslautern gut an – und dann folgte an einem kühlen Oktoberabend das Highlight gegen Hannover. Und der einstige Nationalspieler brannte vor Ehrgeiz. „Es war damals emotional, weil sich einiges aufgestaut hatte. Nach dem Spiel war es wieder gut. Das ist Vergangenheit“, erinnert sich der 1,80-Meter-Mann, der seine Mannschaft im Pokalspiel aus dem zentralen Mittelfeld vorantrieb.

Doch motivieren musste man an diesem Tag keinen im gelb-blauen Dress. Dafür hatte Reinders gesorgt. „Er war ein positiv Verrückter, der immer daran geglaubt hat. Und wir alle wollten es schaffen“, sagt der versierte Linksfuß. Das zeigte sich auf dem Rasen gegen eine 96-Mannschaft, die wie gelähmt zu sein schien.

Von Beginn an war klar, wer der Herr im Hause ist. 23.000 im Stadion an der Hamburger Straße peitschten ihre Mannschaft nach vorn. Dinzey, der in seiner Karriere vielmals vor 80.000 oder mehr Zuschauern gespielt hat, sagt: „Wenn du ein gutes Verhältnis zu den Fans hast, dann spürst du das Kribbeln, egal wie viele Menschen im Stadion sind.“

Der Torschütze zum 1:0, Jacob Thomas, verwandelte das Eintracht-Stadion in ein Tollhaus, das mitfieberte, mitbangte als die Löwen sich einer Drangphase der Hannoveraner ausgesetzt sahen. Die Entscheidung fiel spät, als Dinzey und Thorsten Sümnich mit letzter Kraft den Klärungsversuch der Roten störten. Mohamadou Idrissou spielte den Fehlpass, Sümnich eroberte den Ball, stieß in den Strafraum vor und wurde von Abwehrchef Vinicius umgerissen. Den fälligen Elfmeter drosch Jürgen Rische gegen Torwart Marc Ziegler souverän in die Maschen. Der Rest ist Geschichte.

Dinzeys Erinnerungen an den Jubel danach sind verblasst. Doch das besondere Gefühl, wie es war, mit diesem Team auf dem Platz zu kämpfen, ist ihm noch heute präsent. Beim derzeitigen Team der Eintracht spürt er dieses Herzblut nicht. „Damals gab es junge Spieler wie Lars Fuchs, die kamen aus der Gegend und haben sich zerrissen, wenn sie das Eintracht-Trikot trugen. Wir waren vielleicht fußballerisch nicht die beste Mannschaft, aber die Fans wussten, dass wir alles für sie geben“, erklärt der Mann, der in Braunschweig die Rückennummer 17 trug.

Den Erfahrungsschatz, den er während seiner langen Profikarriere gesammelt hat, gibt er heute weiter – nicht nur die schönen Momente, wie ein Derbysieg gegen 96. Bis vor kurzem war Dinzey Nationaltrainer von Antigua und Barbuda. Doch angesichts der Corona-Krise ist er froh, wieder in Deutschland zu sein. „Fußball ist jetzt nicht wichtig, sondern, dass wir alle gemeinsam gesund durch diese Zeit kommen“, verdeutlicht der Ex-Profi, der damals gerne länger in Braunschweig geblieben wäre. Doch der Verein machte ihm nur ein Angebot zur Verlängerung über ein Jahr. „Wer weiß“, sagt er heute. „Vielleicht wäre ich jetzt immer noch in irgendeiner Funktion in Braunschweig.“

