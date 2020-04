Eintracht-Trainer Antwerpen: Wir sind vorbereitet

Seit einem fast einem Monat befinden sich die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig in Kurzarbeit, ebenso alle Mitarbeiter des Vereins. Bis zum 19. April, so die Mitteilung Eintrachts Mitte März, sollte der Trainingsbetrieb der Profis ruhen.

„Wir wissen aktuell nicht, wie es weitergeht“, stellte Trainer Marco Antwerpen am Dienstag fest. „Wir hoffen aber, dass irgendwann stufenweise der Eintritt in den Trainingsbetrieb kommt.“

Klar sei, dass nach solch einer langen Unterbrechung einige Zeit nötig sein wird, um den Kader für die Punktspiele wieder in Form zu bringen. Allgemein wird in Trainerkreisen von einer Vorbereitungszeit von mindestens drei Wochen gesprochen. Denn nach so einer langen Pause wäre eine Wiederaufnahme eine große Herausforderung für die Spieler – physisch und psychisch. Schließlich kämen die noch elf ausstehenden Spiele Schlag auf Schlag, wenn – wie vorgesehen – die Restsaison vom 16. Mai bis 30. Juni ausgetragen wird.

„Bevor es wieder losgeht, müssen wir mit der Mannschaft auch im fußballerischen und taktischen Bereich arbeiten, das geht nicht in Zweiergruppen“, sagt der Trainer. Er verfolge natürlich, wie andere Vereine das Training wieder aufnehmen, in welcher Form sie üben.

Die Eintracht-Spieler haben ihr Sportprogramm während der vergangenen Wochen individuell durchgezogen, weiß Antwerpen aus den Rückmeldungen seiner Profis. „Wir haben Kontakt gehalten“, erklärt er.

Dabei seien positive Signale von Bernd Nehrig und Stephan Fürstner gekommen. Die beiden Mittelfeldroutiniers waren schon vor dem Ausbruch der Conora-Pandemie mit Muskelfaserrissen ausgefallen. Die Organisation rund um die Rückkehr in das gemeinsame Üben habe er mit seinem Team mit den Co-Trainern Kurtulus Öztürk, Jonas Stephan, Torwarttrainer Ronny Teuber sowie Athletikcoach Johannes Thienel bereits besprochen.

So müsse geprüft werden, wie sich die Kabinensituation am Eintracht-Stadion darstellt. Wie sicher zu stellen ist, dass nicht zu viele Profis zur gleichen Zeit in den Katakomben zusammentreffen. Bei anderen Klubs waren die Spieler in der Trainingsbekleidung gekommen und auch wieder vom Vereinsgelände gefahren. Andere hatten die Umkleide- und Sanitärräume nur in Kleinstgruppen genutzt. „Wir haben einen relativ großen Kader“, gibt Antwerpen angesichts der 29 Profis der Braunschweiger zu bedenken.“ Da werden zunächst sicher nicht alle zur gleichen Zeit trainieren“, sagt der Eintracht-Coach. Eine zusätzliche Herausforderung für ihn und sein Trainerteam.

Organisiert werden müsse deshalb zudem -- solange nicht der komplette Kader gemeinsam übt – in welcher Konstellation die Profis trainieren. Möglich ist, dass in den einzelnen Mannschaftsteilen – Torhüter, Abwehr, Mittelfeld, Angriff – gearbeitet wird, aber auch, dass taktische Einheiten gebildet werden. „Diese Abläufe müssen gestaltet werden. Aber es ist auch ganz wichtig, dass die Jungs mal wieder zusammenkommen und miteinander reden können“, sagt Marco Antwerpen. Und der Eintracht-Trainer versichert: „Wir sind vorbereitet und wissen, wie wir loslegen wollen. Denn, dass wir alle wieder auf dem Platz stehen wollen, versteht sich von selbst.“

Dazu sagt er aber auch, dass sich Eintracht dann streng an die Abläufe und Vorgaben der Mediziner und Behörden halten werde: „Am wichtigsten ist die Gesundheit.“