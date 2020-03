„Geil“ – Eintrachts Kobylanski schießt die Zweifel weg

Es war Martin Kobylanski anzumerken, dass die vergangenen Monate an ihm genagt hatten. Die hohen Erwartungen der Fans, die Kritik der Medien, ausbleibende Startelf-Einsätze und Scorerpunkte – all das war nicht spurlos am 25-jährigen Edeltechniker vorbeigegangen. Dementsprechend groß war die...