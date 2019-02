Die Braunschweiger Mauer steht

So richtig schön anzuschauen war es ja nicht, was Eintrachts Braunschweigs Drittliga-Fußballer am Montagabend in Zwickau zeigten. In den ersten 45 Minuten verzeichneten die Löwen so gut wie keine Offensivaktion. Nach der Pause wurde es zwar besser, ein spielerisches Feuerwerk brannten die...