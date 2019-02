Bär warnt Eintracht vor „ekligem“ Gegner

Marcel Bär, hier im Zweikampf mit Rostocks Stefan Wannenwetsch (am Boden), kennt viele Zwickauer Spieler aus gemeinsamen Zeiten in der Saison 2016/17.

Trotz ergiebiger Schneefälle am Wochenende im südwestlichen Sachsen soll das Drittliga-Fußballspiel zwischen dem FSV Zwickau und Eintracht Braunschweig an diesem Montagabend, 19 Uhr, angepfiffen werden. Nachdem am Sonntagvormittag die Zweitligapartie im rund 20 Kilometer von Zwickau entfernten Aue abgesagt worden war, hatte Eintracht umgehend Kontakt zu den FSV-Verantwortlichen aufgenommen. Da am Abend die Schneefälle enden sollten und für den Montag keine neuen vorhergesagt werden, ist mit regulären Bedingungen zu rechnen, hieß es aus Zwickau. Am Montagvormittag sollte im Stadion, das über eine Rasenheizung verfügt, mit der Schneeräumung begonnen werden. Die im August 2016 fertiggestellte Spielstätte bietet 10.134 überdachte Zuschauerplätze.

So machte sich Eintracht nach dem – nicht öffentlichen – Training am frühen Sonntagnachmittag auf die Busfahrt nach Sachsen.

Dort war vor einer Woche bereits das Auftaktspiel nach der Winterpause zwischen Zwickau und dem Karlsruher SC abgesagt worden. Auch deshalb wird der FSV alles daran setzen, die Partie gegen Eintracht über die Bühne zu bringen. Ansonsten drohen Wochenspieltage und drei englische Wochen bis Mitte März.

Beim Tabellenzwölften (25 Punkte) muss Eintracht-Trainer André Schubert aller Wahrscheinlichkeit nach auf Marc Pfitzner verzichten. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler, der vor dem 18. Spieltag aus dem Oberligateam in den Profikader geholt worden war, hatte danach in allen vier Punktspielen in Liga drei über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Gegen Rostock hatte er nach einem Zusammenprall mit einer schweren Knieprellung humpelnd bis zum Ende durchgehalten, weil Eintracht zuvor bereits drei Auswechslungen vorgenommen hatte. Als ein Rennen gegen die Zeit hatte Schubert die Chancen auf einen Einsatz des Routiniers bezeichnet.

Die Winter-Neuzugänge Christoph Menz und Nils Rütten sind die ersten Kandidaten für die vakante Position, sollte Pfitzner nicht dabei sein. An beiden Winter-Transfers schätzt Schubert deren Fähigkeiten im Spielaufbau und Defensivverhalten.

„Zwickau spielt sehr viele lange Bälle auf Ronny König“, sagt Eintracht-Angreifer Marcel Bär. Der Mittelstürmer soll diese Bälle festmachen und für die nachrückenden Mitspieler auflegen, schildert der 26-Jährige. Der Eintracht-Angreifer stand in der Saison 2016/17 in Zwickau unter Vertrag (30 Ligaspiele, 5 Tore) und kennt aus dieser Zeit noch gut ein Dutzend der aktuellen FSV-Spieler. „Sie haben einige große Leute im Team und versuchen, viel über ihre Standards zu machen. Das ist ein sehr, sehr ekliger Gegner“, warnt Bär vor der unangenehmen Spielweise der Zwickauer. 10 ihrer bisher 25 Treffer erzielten die Zwickauer nach ruhenden Bällen. Genau darauf muss sich Eintracht einstellen.

Es gehe um Galligkeit, Wille, Zweikampfbereitschaft, sagt FSV-Urgestein Davy Frick, der seit siebeneinhalb Jahren das Trikot der Zwickauer trägt.