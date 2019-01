Viele Positionen sind bei Eintracht noch offen

Selten war es in dieser Saison so schwierig, die Mannschaftsaufstellung von Eintracht Braunschweig vorherzusagen wie vor dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Hansa Rostock. In der Winterpause hat der Fußball-Drittligist seinen Kader stark verändert, acht neue Spieler wurden geholt, sieben...