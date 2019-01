Eintracht-Kapitän Fürstner: Das Ego muss hinten anstellen

Vor wenigen Tagen wurde Stephan Fürstner als Kapitän von Eintracht Braunschweig bestätigt. Die Spieler des Fußball-Drittligisten hatten sich per Wahl für den 31-jährigen Mittelfeldspieler als Spielführer ausgesprochen. In diesem Amt muss und will der Routinier in den nächsten Monaten Verantwortung...