Eintracht Braunschweig: Fahrplan für die Winterpause steht

Zwei Pflichtspiele stehen für Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig noch auf dem Plan, bevor sich die Mannschaft von André Schubert in die Winterpause verabschiedet. Der Plan für die Winterviorbereitung steht aber schon – auch wenn die Partien in Cottbus (15. Dezember) und in Karlsruhe (22. Dezember) noch anstehen.

Testspielgegner sind noch offen

Am 7. Januar reist der Eintracht-Tross ins türkische Belek. Dort haben die Blau-Gelben bis zum 13. Januar im Trainingslager viel Arbeit vor sich, um in der Restrunde das Ruder doch noch einmal herumreißen zu können. Auch ein Testspiel ist für diesen Zeitraum geplant. Weitere Tests kündigte der Verein in seiner Mitteilung für den 18. und den 20. Januar an. Die Gegner sind jeweils noch offen.

Rostock kommt zum Restrunden-Auftakt

Eine Woche nach dem letzten Testspiel der Winterpause geht es für Eintracht Braunschweig dann in die Restrunde der 3. Liga: Am 27. Januar gastiert der FC Hansa Rostock an der Hamburger Straße.