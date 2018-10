Tickets günstiger: Eintracht Braunschweig bietet Rabattaktion

Eintracht Braunschweig-Fans in der Südkurve des Eintracht-Stadions.

Braunschweig. Für die Heimpartien gegen den VfR Aalen und den Hallerschen FC bietet Drittligist Eintracht Braunschweig seinen Fans eine spezielle Ticketaktion an.

Eintracht Braunschweig bietet für die letzten beiden Heimspiele in diesem Jahr, gegen den VfR Aalen und den Halleschen FC, spezielle Ticket-Aktionen an: Beim Kauf eines Doppelpacks, das ein Ticket für beide Begegnungen enthält, bekommen die Löwen-Fans zehn Prozent und bis zu sechs Euro Rabatt gegenüber den Einzelticketpreisen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Zur Auswahl stehen Steh- und Sitzplätze, die jeweils für die beiden letzten Heimspiele 2018 erworben werden können. Pro Person sind bis zu zwei -Pakete erhältlich. Für alle Sportvereine aus Braunschweig und der Region bietet Eintracht Braunschweig ein exklusives Gruppen-Ticket an. Dieses Angebot enthält jeweils ein Ticket in der Nordkurve sowie eine Bratwurst (für Kids auch Pommes) und ein Getränk nach Wahl im Eintracht Stadion. Das komplette Paket gibt es für Erwachsene zum Sonderpreis von jeweils 20 Euro und kann bereits ab einer Gruppengröße von 8 Personen erworben werden. Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren zahlen sogar nur 6 Euro für das Ticket mit Bratwurst (oder Pommes) und Getränk.

Das Ticket-Paket ist ab Dienstag, 30. Oktober, 10 Uhr, im Online-Ticketshop, im Stadion-Fanshop, im City-Fanshop in den Schloss Arkaden und über die Ticket-Hotline,

01806-121895

erhältlich.



Der Verkauf endet am Freitag, 30. November, um 16 Uhr.