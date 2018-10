Aufsichtsrat von Eintracht Braunschweig vertagt die Trainer-Frage

Eintracht Braunschweig kommt momentan nicht zur Ruhe. Nachdem am Samstag gegen die Sportfreunde Lotte eine 2:0-Führung in letzter Sekunde noch aus der Hand gegeben wurde, taten die Fans ihren Unmut lautstark kund. Er richtete sich gegen die Entscheidungsträger der Blau-Gelben. Die seien in der...