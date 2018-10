Eintracht Braunschweig bestreitet Testspiel gegen Viktoria Berlin

Am 11. Oktober geht es für Onur Bulut und Co. nicht gegen Kaiserslautern, sondern Viktoria Berlin (Archivbild).

Braunschweig. Das Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten findet am 11. Oktober auf dem Sportplatz in Langlingen statt. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Zwischen den Partien gegen die Sportfreunde Lotte (6. Oktober) und beim TSV 1860 München (20. Oktober) ist Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig eine Woche spielfrei. Zeit, die die Blau-Gelben für einen spontanen Test nutzen will. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, tritt die Eintracht am 11. Oktober um 17 Uhr zu einem Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten Viktoria Berlin auf dem Sportplatz in Langlingen an.

Tickets für das Spiel gibt es an der Abendkasse für 10 beziehungsweise 7 Euro (ermäßigt), teilte Eintracht Braunschweig weiter mit. Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt.