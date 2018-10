Eintracht Braunschweig verpflichtet Torwart Lukas Kruse

Eintracht Braunschweig hat mit Lukas Kruse einen weiteren Neuzugang für die Saison 2018/2019 verpflichtet. Das teilte der Verein per Pressemitteilung mit. Der 35-jährige Torwart unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 und wird zukünftig die Rückennummer 30 tragen.

Der Keeper (9. Juli 1983, 1,85 m) spielte in der Saison 2017/2018 für Holstein Kiel und war seit dem Sommer vereinslos. Zuvor war der Schlussmann nach den Stationen Borussia Dortmund und FC Augsburg von 2010 bis 2017 für den SC Paderborn aktiv. Bei den Ostwestfalen durchlief der 35-Jährige bereits die Jugendmannschaften. Insgesamt stand Kruse in 34 Erst- und 160 Zweitligaspielen zwischen den Pfosten, zudem bestritt der Torhüter 36 Spiele in der 3. Liga sowie zehn Partien im DFB-Pokal.

„Mit Lukas konnten wir einen Torhüter zu uns holen, der über große Erfahrung verfügt und über Jahre in den ersten drei Ligen seine Leistung konstant unter Beweis gestellt hat. An ihm können sich unsere jungen Torhüter orientieren und wachsen. In Paderborn zählte er mit seiner sicheren und ruhigen Ausstrahlung zu den Leistungsträgern. Zudem verfügt er über gute fußballerische Fähigkeiten und ist auch menschlich top“, sagt Eintracht-Trainer Henrik Pedersen.

„Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Auch wenn der Club aktuell sportlich nicht gut dasteht: Die Eintracht ist ein toller Traditionsverein. Wenn man eine Anfrage aus Braunschweig bekommt, unterschreibt man gerne mit einem guten Gefühl. Ich freue mich auf meine Zeit in der Löwenstadt und werde Vollgas geben, damit wir möglichst schnell da unten raus kommen“, ergänzt Lukas Kruse bei der Vertragsunterzeichnung.