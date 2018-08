Auf Eintracht Braunschweig warten Kraftpakete

Henrik Pedersen hat einen großen Wunsch für das Punktspiel beim SV Wehen Wiesbaden an diesem Samstag (14 Uhr). Der Trainer von Eintracht Braunschweig möchte einmal erleben, dass sein Team in der dritten Fußballliga in Führung geht, um dann zu verfolgen, wie sich seine Spieler mit einem Vorsprung...