Marc Pfitzner kehrt zu Eintracht Braunschweig zurück

Marc Pfitzner grätscht in Zukunft für die U23 von Eintracht Braunschweig (Archivbild) Foto: imagemoove

Kaum einer wird von den Fans von Eintracht Braunschweig mehr verehrt als er. Er schnürte in 288 Spielen die Schuhe für die Blau-Gelben, spielte sich vor allem durch seinen nie versiegenden Kampfgeist in die Herzen der Eintracht-Anhänger. Hin und wieder glänzte er aber auch durch filigrane Tore - wie bei seinem Fallrückzieher gegen den Karlsruher SC in der Saison 2015/16. Und er ist gebürtiger Braunschweiger. Die Rede ist von Marc Pfitzner.

Vor zwei Jahren verließ er die Löwenstadt in Richtung Bremen. Jetzt ist er zurück. Wie der Verein mitteilt, wird der 33-Jährige in Zukunft die U23 der Eintracht mit seiner Erfahrung bereichern. Dort startete er im Jahr 2005 einst seine Karriere bei der Eintracht. Pfitzner erhält einen Ein-Jahres-Vertrag. feu