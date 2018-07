Kein Probetraining für Joseph Baffo beim Hamburger SV

Hamburg. Der frühere Eintracht-Verteidiger hatte in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss erlitten und sich in der Heimat beim IFK Göteborg fitgehalten.

Der frühere Braunschweiger Fußball-Profi Joseph Baffo wird das für Dienstag geplante Probetraining beim Hamburger SV nicht absolvieren. Das teilte der Zweitligist aus der Hansestadt per Twitter mit. Nach Leistungstests in der Hamburger Universitätsklinik „herrscht die Einschätzung vor, dass der 25-Jährige erst in voraussichtlich sechs bis acht Wochen das benötigte Leistungslevel erreichen würde, um der Mannschaft hundertprozentig auf dem Platz zu helfen“, heißt es in der Mitteilung.

Der frühere schwedische U21-Nationalspieler, der zuletzt für Eintracht Braunschweig aktiv war, hatte in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss erlitten und sich in der Heimat beim IFK Göteborg fitgehalten. Nach den Ausfällen von Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos wegen Knieverletzungen hat HSV-Trainer Christian Titz in David Bates, Rick van Drongelen und Jonas David derzeit nur drei zudem recht unerfahrene Spieler für die Abwehrzentrale im Kader. Der Bundesliga-Absteiger startet am Freitag (20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Holstein Kiel in seine erste Zweitliga-Saison. dpa