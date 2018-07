Mirko Boland verlässt Eintracht Braunschweig Richtung Australien

Neun Jahre lang schnürte er die Schuhe für Eintracht Braunschweig. Beim Großteil der Fans genießt er Legendenstatus. Die Rede ist von Mirko Boland. Dass er zukünftig nicht mehr für die Blau-Gelben auflaufen wird, war klar, als der Verein Anfang Juni bekanntgab, den Vertrag des Mittelfeldspielers nicht verlängern zu wollen. Nun hat „Bole“ einen neuen Arbeitgeber gefunden - in Australien.

Am Samstag wurde der 31-Jährige bei Adelaide United vorgestellt. „Ich bin sehr froh darüber. Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich und ich freue mich auf das, was mich auf der nächsten Stufe meiner Karriere erwartet“, sagte Boland auf der Webseite seines neuen Klubs. „Kämpfen und laufen“ - Werte, die auch alle Anhänger der Eintracht mit Boland assoziieren - will er nun auch in Australien.

Die Sprachbarriere wird in Australien gering sein - zumindest, wenn es um die Kommunikation mit seinem neuen Trainer geht. Bei Adelaide United leitet Marco Kurz die Geschicke - ehemaliger Bundesligaprofi und zuletzt Trainer bei Fortuna Düsseldorf.

Meilensteine, wie er sie in Braunschweig erreicht hat, werden für Boland in seiner neuen Heimat nur schwer zu erreichen sein: Für Eintracht Braunschweig lief er 307 Mal auf, erzielte 29 Tore und 37 Vorlagen. feu