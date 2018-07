DFB-Pokal-Tickets für Eintracht gegen Hertha ab Montag erhältlich

Am Freitag, 27. Juli, startet Eintracht Braunschweig gegen den Karlsruher SC in die neue Drittliga-Saison. Bis zur DFB-Pokalpartie gegen Hertha BSC ist dann noch fast ein Monat Zeit. Die Eintrittskarten für das Spiel gegen den Bundesligisten am 20. August aber können sich die Fans schon ab Montag (23. Juli) sichern, wie der Verein am Freitag mitteilt.

Dauerkarteninhaber haben dabei - wie gewohnt - einen Vorteil: Vom 23. Juli bis zum 1. August genießen die Inhaber eines Saisontickets ein Vorkaufsrecht auf ihren angestammten Platz im Stadion an der Hamburger Straße.

Anschließend - vom 3. bis zum 6. August - sind die Vereinsmitglieder dran. Erst danach beginnt der freie Verkauf für die verbliebenen Karten.