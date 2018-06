Salim Khelifi wechselt zum FC Zürich

Salim Khelifi wechselt nach vier Jahren beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig zurück in die Schweiz. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb beim FC Zürich einen Dreijahresvertrag bis Juni 2021, wie der Schweizer Erstligist am Donnerstag mitteilte. Khelifi begann in seinem Heimatland seine Karriere beim Westschweizer Club Vaud, wo er im Sommer 2011 von der U18 zur ersten Mannschaft von Lausanne-Sport stieß. In Lausanne gab er auch sein Debüt in der Super League, bevor er im Winter 2014 in die Bundesliga zu Braunschweig wechselte. Die Niedersachsen waren in der abgelaufenen Saison in die 3. Liga abgestiegen. Bereits im April war bekannt gewordnen, dass Khelifi den Club verlassen möchte. Sein Vertrag war ausgelaufen. dpa

