Abstiegskrimi in Kiel: Für Eintracht geht es heute um alles

Eintrachts letzte Chance: Mit einem Sieg in Kiel verlässt Eintracht die Abstiegszone. Bereits bei einem Unentschieden oder einer Niederlage müssten die Löwen bangen und hoffen, dass Greuther Fürth (punktgleich mit Eintracht) gegen Heidenheim verliert.

Um 15.30 Uhr geht's los! Den Abstiegskrimi können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen!

Mit 39 Punkten steht Eintracht derzeit auf dem Relegationsplatz. Bleiben sie dort, spielen sie am 18. und am 22. Mai gegen Karlsruhe in der Relegation.

Abdullahi und Fejzic beim Abschlusstraining

Beim Abschlusstraining in Braunschweig am Samstagnachmittag waren sowohl Torhüter Jasmin Fejzic als auch Torjäger Suleiman Abdullahi dabei. Ihr Einsatz ist immer noch fraglich, aber die Hoffnung ist groß, dass beide am Sonntagnachmittag mit der Mannschaft auf dem Rasen stehen.