Eintracht-Trainer Lieberknecht: „Kraft und Energie sind zurück“

Braunschweig Trainer Lieberknecht vom abstiegsbedrohten Zweitligisten Eintracht Braunschweig hat vor dem Finale bei Holstein Kiel am Sonntag neuen Mut geschöpft.

„Mit dem Start in die Woche ist Kraft und Energie zurückgekehrt“, wird der Coach auf der Homepage des Clubs zitiert. „Das Ziel für Kiel ist klar definiert und der der Plan steht: Wir werden alles geben.“ Mit einem Sieg in Kiel würde der Tabellen-16. die Klasse definitiv halten. Bei einer Niederlage droht dagegen der Gang in die Drittklassigkeit.

Nach dem 0:2 am vergangenen Sonntag gegen den FC Ingolstadt und dem Sturz auf Relegationsplatz hatte Lieberknecht einen sofortigen Rücktritt nicht ausschließen wollen und die Verantwortung für den Saisonverlauf übernommen. „Die Enttäuschung war aber nur für den Moment zu spüren und ist in den Stunden danach gewichen“, erklärte Lieberknecht.

Der Ex-Profi stand nach dem sechsten Spiel ohne Sieg am Sonntag mit Tränen in den Augen vor den Eintracht-Frans trotz des drohenden Abstiegs. Mit einer Choreographie für sein zehnjähriges Jubiläum vor und nach dem Anpfiff hatte ihn die Braunschweiger Anhänger gefeiert. „Ich sehe es als Wertschätzung der Arbeit, die wir alle bei der Eintracht in den vergangenen Jahren geleistet haben“, sagte Lieberknecht. dpa