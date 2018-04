Eintracht Braunschweig bangt vor Darmstadt-Spiel um Valsvik

Braunschweigs Abwehrspieler Gustav Valsvik während der Fußball-Partie in der 2. Bundesliga am 3. Spieltag zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Erzgebirge Aue. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig bangt vor dem wichtigen Spiel beim SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr) um Abwehrchef Gustav Valsvik. Der Norweger litt zuletzt an einem grippalen Infekt und droht den abstiegsbedrohten Niedersachsen auszufallen. Auf jeden Fall wird Christoffer Nyman nicht dabei sein. Der schwedische Angreifer laboriert an einer Muskelverletzung.

Auf eine Rückkehr hoffen dagegen Kapitän Ken Reichel, Steve Breitkreuz, Salim Khelifi und Julius Biada. Sie fehlten den Braunschweigern in den vergangenen Wochen. „Wir müssen dennoch bei ihnen weiter von Tag zu Tag schauen“, sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag.

Für das richtungsweisende Spiel beim Bundesliga-Absteiger am Sonntag hofft Coach Lieberknecht auf einen Befreiungsschlag. „Wir wollen drei Punkte holen, um den Gegner auf Distanz zu halten“, sagte der Eintracht-Trainer. Gewinnt Darmstadt allerdings, ist der direkte Abstiegsplatz für die Norddeutschen nur noch drei Zähler entfernt. „Es wird heiß und hitzig“, kündigte Lieberknecht an. dpa