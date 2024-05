Wolfsburg. Der Verteidiger ersetzt Nolan Zajac in der Abwehr des Eishockey-Erstligisten – Nur noch wenige personelle Fragen sind offen.

Nur vier Eisbären waren in der Meistersaison immer dabei: Tobias Eder, Jonas Müller, Korbinian Geibel – und Julian Melchiori. Sie standen in jedem DEL-Spiel für die Berliner auf dem Eis. Und schafften mit dem Titelgewinn die perfekte Saison. Für Melchiori wird die Karriere nach dem Erfolg allerdings nicht in Berlin weitergehen. Der kanadische Verteidiger kehrt zurück zu den Grizzlys Wolfsburg. Das ist seit Mittwoch klar.

Der 32-Jährige unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Klub aus der VW-Stadt. „Wir sind sehr froh, dass sich ‚Mel‘ trotz anderer Optionen für uns entschieden und den Weg zurück nach Wolfsburg gefunden hat. Wir wissen sehr genau, was wir an ihm haben und sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft – wie in seinen beiden Jahren zuvor – in fast allen Spielsituationen weiterhelfen wird. Seine Ruhe, Ausstrahlung und Übersicht werden uns ganz sicher weiterhelfen. Darüber hinaus ist er durch seine Erfahrung und seinen Charakter ein unheimlich wichtiges Element in der Kabine“, sagt Grizzlys-Manager Karl-Heinz „Charly“ Fliegauf.

Melchiori spielte bereits zwischen 2020 und 2022 in Wolfsburg. In seinem Premierenjahr kam er auf 38 DEL-Einsätze mit einer Plusminus-Statistik von -6. In der zweiten Spielzeit war der Verteidiger bereits einer der Teamkapitäne. 55 Spiele machte er dann, seine Plusminus-Statistik nun: +15. In der Berliner Meistersaison kam Melchiori sogar auf +16. Ein starker Wert.

Die DEL-Krone setzten sich die Eisbären mit einem 4:1 in der Final-Serie gegen Bremerhaven durch. „Melchiori ist nach den Meister-Feierlichkeiten bereits nach Wolfsburg gereist, um sich einzurichten. Nach dem wohlverdienten Urlaub wird er zum Start der Saisonvorbereitung wieder zurückerwartet und künftig mit der Trikotnummer 44 auflaufen, die er schon bei seiner ersten Phase bei den Grizzlys getragen hatte“, teilt der DEL-Klub mit. Wolfsburg war bereits im Viertelfinale klar und deutlich mit 0:4 gegen RB München ausgeschieden.

Die Zukunft von Chris Wilkie und Peter Mueller ist noch offen

Melchiori ist der Ersatz für Nolan Zajac in der Abwehr. Ein Import-Mittelstürmer für JC Beaudin wird noch gesucht. Zudem ist noch offen, ob Chris Wilkie und Peter Mueller zu den Grizzlys zurückkehren werden.

Klar ist dagegen der Vorbereitungsplan: Für den Wolfsburger Eishockey-Erstligisten geht‘s wieder nach Klagenfurt in Österreich und auch zu zwei Testspielen nach Schweden. Ein Vorbereitungshighlight: Am 30. August ist Sparta Prag mit Trainerlegende Pavel Gross zu Gast. Die Saison startet am 20. September.