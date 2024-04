Wolfsburg. Für die Grizzlys Wolfsburg ist Julian Melchiori vom neuen deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin der Wunschspieler für die Abwehr.

Sie wollen ihn unbedingt zurück: Julian Melchiori ist nach unseren Informationen der Wunschspieler der Grizzlys Wolfsburg für die offene Import-Stelle in der Verteidigung, nachdem sich der Klub von Nolan Zajac getrennt hatte. Doch es war klar, dass sich nichts tut, ehe die Saison für Melchioris Eisbären Berlin nicht beendet ist. Am Freitagabend aber holten die Hauptstädter mit einem 2:0 den vierten und entscheidenden Sieg in der Finalserie gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Jetzt könnte es schnell gehen mit der Rückkehr des 32 Jahre alten Kanadiers nach Wolfsburg.

Der NHL-erfahrene Verteidigerhüne (30 Einsätze für die Winnipeg Jets) war 2020 nach Wolfsburg gekommen und ist hier voll eingeschlagen: Er wurde schnell der Abwehrchef mit der meisten Spielzeit, unumstrittener Führungsspieler. Seine Verlängerung nach einem starken Debütjahr in der verkürzten Corona-Saison war schon eine satte Überraschung. Und Melchiori, der mit dem Team ins Finale einzog, konnte in den Statistiken noch einmal zulegen, wurde obendrein Assistenzkapitän.

Melchiori: Erst ein Absturz und jetzt Meister mit den Eisbären

Die Grizzlys hatten ihn unbedingt halten wolle, doch nach zwei Jahren in Wolfsburg zog es ihn noch einmal in eine Großstadt, die Eisbären hatten heftig um seine Dienste gebuhlt. Sportlich erlebte er in Berlin ein Wechselbad der Gefühle. In seiner ersten Saison legte der amtierende Meister einen bösen Absturz hin, verpasste die DEL-Play-offs als Elfter. In der laufenden Spielzeit gab‘s das Eisbären-Comeback, das am Ende zum zehnten Titel der Klubgeschichte führte. Der 32-Jährige war unumstrittener Stammspieler, kam jetzt in den Play-offs auf 15 Einsätze (ein Tor, drei Assists).

Julian Melchiori war zwischen 2020 und 2022 der Abwehrchef der Grizzlys Wolfsburg. Jetzt steht eine Rückkehr in die VW-Stadt im Raum. © dpa | Lennart Preiss

In Wolfsburg hatte er sich rundum wohlgefühlt, die Grizzlys und der Musterprofi standen weiter im Austausch. Im vergangenen Sommer haben er und seine langjährige Freundin Leslie geheiratet. Möglich, dass sie nunmehr auf die Großstadt verzichten können. Möglich ist auch, dass Grizzlys-Manager Charly Fliegauf dem Verteidiger die Rückkehr mit einem etwas längerfristigen angelegten Vertrag schmackhaft machen kann. Der frischgebackene Meisterspieler müsste nur noch „Ja“ zu seiner Grizzlys-Rückkehr sagen - wenn diese nicht schon längst geschehen ist.