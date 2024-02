Wolfsburg. Als Hauptrunden-Dritter würden sich für die Grizzlys Wolfsburg die Chancen auf eine Champions-Hockey-League-Teilnahme massiv erhöhen.

Auf einmal greifen die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sogar noch einmal in den Kampf um Platz 3 ein. Diese Hauptrunden-Platzierung besitzt nicht nur mit Blick auf das Play-off-Viertelfinale Bedeutung, sondern könnte sogar der Türöffner zur Champions Hockey League (CHL) sein. Auch wenn Manager Charly Fliegauf davon noch nichts wissen möchte – vielleicht kommt es am 52. und letzten Spieltag zu einem Showdown um den dritten Rang in Straubing.