Wolfsburg. Dritter Sieg in Serie: Grizzlys Wolfsburg bleiben dank eines 3:1-Erfolgs in Augsburg auf Kurs Top 4 in der Deutschen Eishockey-Liga.

Dritter Sieg in Folge, Sechs-Punkte-Wochenende auswärts und ein immer heißer werdendes Team – auf der Zielgeraden der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga präsentieren sich die Grizzlys Wolfsburg bereits in Play-off-Form. Nach ihrem 3:2-Erfolg am Freitag in Schwenningen legten sie am Sonntag bei den Augsburger Panthern eindrucksvoll nach und ließen dem Tabellenletzten beim 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) nicht den Hauch einer Chance. Drei Spieltage vor Schluss hat es die Mannschaft von Trainer Mike Stewart als Tabellenvierter an den letzten drei Spieltagen nun selbst in der Hand, in den Top 4 zu bleiben.