Wolfsburg. Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg ist im Spiel beim Tabellenletzten der DEL Favorit. Warum Archibald aber warnt vor dem Match.

Es ist eines dieser Spiele, in denen die Rollen klar verteilt zu sein scheinen. Die Grizzlys Wolfsburg treten am Sonntag (Beginn 16.30 Uhr) als klarer Favorit beim Schlusslicht der Deutschen Eishockey-Liga, den Augsburger Panthern, an. Die stehen unter Druck, brauchen jeden Punkt im Kampf um den sicheren Klassenerhalt. Mit ihrem frenetischen Publikum im Rücken in ihrer stimmungsvollen Arena können die Bayrisch-Schwaben jedoch jedem Gegner die Hölle heiß machen.