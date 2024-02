Wolfsburg. Grizzlys Wolfsburg feiern im Kampf um die Top-6-Plätze in der DEL einen wichtigen 3:2-Sieg in Schwenningen beim direkten Konkurrenten.

Wahnsinnsmoral der Grizzlys Wolfsburg! Nach 0:2-Rückstand arbeiteten sie sich am Freitagabend im Auswärtsmatch der Deutschen Eishockey-Liga bei den Schwenninger Wild Wings zurück und gewannen am Ende verdient mit 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) vor 5135 Zuschauern in der ausverkauften Helios-Arena. Darren Archibald (2) und Chris Wilkie schossen die Tore für die Gäste. Zach Senyshyn und Philip Feist hatten die Hausherren in Führung gebracht. Damit vergrößerten die Grizzlys den Vorsprung auf die Wild Wings auf fünf Punkte und zogen an den allerdings ein Spiel im Rückstand befindlichen Münchnern vorbei auf den vierten Tabellenplatz.